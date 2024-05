ଅବସରକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି; ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶେଷ ଆସିଥାଏ…’

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଭାରତର ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କୋହଲି ଚଳିତ ଋତୁରେ ଆଇପିଏଲରେ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପକ୍ଷରୁ ସେ ୧୩ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୬୬୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ବିନା ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। କୋହଲି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶେଷ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଆମର କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିଅରକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ‌ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି ସେ ସବୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେମିତି ପ‌ରେ ମୋତେ ପଶ୍ଚାତାପ ନ ହେବ। ଥରେ ନିଜ କାମ ଶେଷ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କେହି ମୋତେ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ।”

ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରେରଣା। ‘କୋହଲି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶେଷ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖେଳିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଦିନ ଏହା କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । କୋହଲି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

"I wanna give it everything I have till the time I play, and that's the only thing that keeps me going"

