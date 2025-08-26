‘ତୁମେ ମୋ କାମ ସହଜ କରିଦେଲ..’, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଗ୍ଗଜ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର ଉପରେ ଏକ ଖାସ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଏବଂ ପୂଜାରାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ମୋର କାମ ସହଜ କରିଦେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିରାଟ ପୂଜାରାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ..
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ଅବସର ପରେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- ‘ନମ୍ବର ୪ ପାଇଁ ମୋର କାମ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର କ୍ୟାରିୟର ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।’
ପୂଜାରାଙ୍କ ୩ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଭାରତ ପାଇଁ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ୩ ନମ୍ବରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ୧୫୫ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ୪୪.୪୧ ହାରରେ ୬୫୨୯ ରନ କରିଥିଲେ।
ପୂଜାରା ୩ ନମ୍ବରରେ ୧୮ ଶତକ ଏବଂ ୩୨ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପରେ ୩ ନମ୍ବରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିରାଟ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ସମାନ କହିଛନ୍ତି: ବିରାଟ କୋହଲି ପୂଜାରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର ଉପରେ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂଜାରାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୋହଲିଙ୍କ ବହୁତ ରନ ହୁଏ।
ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଥିଲେ, ‘ଅନେକ ଖେଳାଳି ଲାଇମଲାଇଟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ; ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କମ୍। ୩ ନମ୍ବରରେ ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି, ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ରନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।’ ଯଦି ପୂଜାରା ନମ୍ବର 3 ବଦଳରେ ଓପନିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପୂଜାରା ଓପନିଂରେ ନମ୍ବର 2 ସ୍ଥାନରେ 94 ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ 474 ରନ କରିଥିଲେ।