IPL 2026: ଶୁଭମନ ଗିଲ ବିଦା, ଏହି ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ବିରାଟ କୋହଲି
ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ କିମ୍ବା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ କେହି IPL ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି, ESPNcricinfo ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ IPL ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ IPL ୨୦୨୬ ରେ ୭୩୨ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୭୨୨ ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଜଣେ ଓପନର ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଓପନର ଭାବରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୭୭୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି IPL ୨୦୨୬ ଦଳ ପାଇଁ କାହାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଖେଳାଳି ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଖେଳାଳି ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୬୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୧୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ୬୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ରଜତ ପାଟିଦାର ନିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାପଟେନ:
ESPNcricinfo ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ‘ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ’ର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ RCB ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି, ଏକ ସଫଳତା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ଷମତାରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। IPL ୨୦୨୬ରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ୩୦୨ ରନ କରିବା ସହିତ ୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ; ସେ IPL ୨୦୨୬ରେ ୩୭ ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ୨୨୬ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି:
ESPNcricinfo ସୁନୀଲ ନାରିନଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସାମିଲ କରିଛି। ନାରିନ ଏହି ସିଜିନରେ ୧୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ୬.୬ ରନ୍ ର ଇକୋନୋମି ହାର ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ କାଗିସୋ ରାବାଡା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରାବାଡା IPL ୨୦୨୬ରେ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ, ୨୯ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ; ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସକିବ ହୁସେନ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସିଜିନରେ ଖେଳୁଥିବା ମୋଟ ୧୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ RCBକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।