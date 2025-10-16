ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବିରାଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ

ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିଲେ।

ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ODI) ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି।

ତଥାପି, ସେ ରବିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଙଊଓ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ସେ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ଆପଣ କେବଳ ହାର ମାନିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି।”

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଧବାର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କୋହଲି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଅନେକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ODI କ୍ରିକେଟରେ କୋହଲିଙ୍କର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଅଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ର ଅଂଶ ହେବେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦିନିକିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବିରାଟ କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୫୦ ଦିନିକିଆରେ ୫୪.୪୬ ହାରରେ ୨୪୫୧ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୮ ଶତକ ଏବଂ ୧୫ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ ସର୍ବଦା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବାଉନ୍ସୀ ପିଚ୍‌ରେ ଜଣେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି।

