କିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୟଙ୍କର ଫସିଲେ ବିରାଟ୍
ଜର୍ମାନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାଟ କୋହଲି
Virat Kohli: IPL ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ଅଜାଣତରେ ଭାରତୀୟ ମଡେଲ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅବନୀତ କୌରଙ୍କ ଏକ ଫଟୋକୁ ‘ଲାଇକ୍’ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ‘ଲାଇକ୍’ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏବଂ ମଡେଲ ଲିଜଲାଜଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ‘ଲାଇକ୍’ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଲିଜଲାଜ RCB ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଏକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି?
ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅବନୀତ କୌରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶଂସକ ମଜାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପୁଣି ଥରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଲଗୋରିଦମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ବିରାଟଙ୍କ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ହାଲୁକା ମନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “କୋହଲି ଭାଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଭାଉଜ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ!”
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚମତ୍କାର ଜର୍ମାନ ମଡେଲ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଲିଜଲାଜ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ‘ଲାଇକ୍’ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରୁଥିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ, କୋହଲି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କିଏ ଏହି ଲିଜଲାଜ?
ଲିଜଲାଜ ଜେନିଫର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଜଣେ ଜର୍ମାନ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି, ରୋଷେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଧାରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହର ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଲିଜଲାଜ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଯେପରିକି ଶାଢ଼ି ଏବଂ କୋରିଆନ୍ ହାନବୋକ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିବିଧ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଲିଜଲାଜଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 439K ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି।