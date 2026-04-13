ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ, RCBକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ରନ୍ ମେସିନ୍!
ଆଗାମୀ IPL ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ତି କୋହଲି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ଆଇପିଏଲର ୨୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ରନ ଚେଜ୍ ସମୟରେ ବିରାଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜାକବ ବେଥେଲ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି।”
କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂ:
ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୧୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ବିରାଟଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ସାଇମଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କୋହଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପାଖରେ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିଲା।
ଅଧିନାୟକ ରଜତ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୃଣାଲ କ’ଣ କହିଲେ:
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ RCB ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି।” ଏହି ସମୟରେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୃଣାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଜିଓଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।”
ସଲ୍ଟ ଏବଂ ବିରାଟ ଯୋଡ଼ି ୧୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (ଏମ୍ଆଇ) ବିପକ୍ଷରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ। ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି RCB ଏକ ଧମାକାଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରୟାସରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ୧୨୦ ରନର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ୱିକେଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ।
ସଲ୍ଟ ୩୬ ବଲରୁ ୭୮ ରନ କରିଥିଲେ, ୬ଟି ଛକା ଏବଂ ୬ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବିରାଟ ୩୮ ବଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ୧୫ ତମ ଓଭରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆରସିବିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ।