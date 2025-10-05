“ଜୀବନ ଏକ ବୁମେରାଂ, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ”, ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇନେବା ପରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ କୋହଲି!
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନୂତନ ODI ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ରୋହିତଙ୍କୁ ବିରାଟଙ୍କ କଟାକ୍ଷ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ହେବାର ଗୁଜବ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ଏଥର ଏକ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବା ପରେ, ବିରାଟ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି।
ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ବିରାଟ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜୀବନ ଏକ ବୁମେରାଂ, ତୁମେ ଯାହା ଦିଅ ତାହା ପାଅ,” ଏବଂ “କର୍ମ” ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି।
ତଥାପି, ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏହାକୁ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ AI ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ବିରାଟଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଏପରି କୌଣସି ଷ୍ଟୋରି କେବେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ODI ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ODI ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖାଯିବ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20I କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କିଛି ମାସ ଧରି ପଡ଼ିଆରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ODI ସିରିଜ।