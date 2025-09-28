ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଲା ବିରାଟଙ୍କ ୩ ଶବ୍ଦର ଟ୍ୱିଟ୍‌, କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଲା ବିରାଟଙ୍କ ୩ ଶବ୍ଦର ଟ୍ୱିଟ୍, କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଫଟୋ ସେୟାର
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତି।
ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଶୀତ ୠତୁ। ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଉଭୟ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
କୋହଲି ନୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଧୂସର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପସନରେ ବିରାଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା।” ଫଟୋରେ ଦୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ମତାମତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଲଣ୍ଡନରେ BCCI ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।
କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିରାଟ ODI କ୍ରିକେଟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ODI ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ।
ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ODI ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦାୟ ଯୋଜନା କରିଛି।