ବିଜୟ ହଜାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ନେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଜାଣିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯିବ
ଗୋଟେ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଅନ୍ତି କେତେ ଫିସ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ନଜର ଆସିବେ ରନ୍ ମେସିନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି। କୋହଲିଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ କୋହଲି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଏ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂସଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଡିସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଗୋଟିଏ ODI ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ:
ବିରାଟ କୋହଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ?
ବିଜୟ ହଜାରେଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କ’ଣ:
ବିରାଟ କୋହଲି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି।
ତା’ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ରେଳବାଇ ସହିତ ଖେଳିବ। ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
କୋହଲି କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ:
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିରାଟ କୋହଲି କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? ସେ କ’ଣ ପୁରା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବେ? ଉତ୍ତର ନା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୫-୨୬ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ କେବଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି।
ଏଥିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ରେଳବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ।
ବିରାଟଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି:
ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ଏହା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ସେ ୧,୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।