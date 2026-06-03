ବୈଭବଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ କୋହଲି, କହିଲେ “କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ”

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କୋହଲି ବୈଭବଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ.

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପୂର୍ବତ୍ତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳୀ ବିରାଟ କୋହଲି, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏହି ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ନିଜେ ଅନେକ ଥର ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିବା କୋହଲି, ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିବାର ଦେଖିଥିଲେ।

୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର ଏବଂ ବିଶାଳ ଛକାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, କୋହଲି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଛି ସରଳ ଓ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ରବିବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି, ଆରସିବି (RCB) ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ କିପରି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ନିଜର ସଫଳତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୋଲିବ ଇ-ହୁଣ୍ଡି;…

ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ S-400 ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିଲାଣି…

ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ତାଙ୍କର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଦେଖି ଭାରତର କିଛି ମହାନ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାତୀୟ T20I ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋହଲି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁବ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି, “ଏଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା କିଛି ହାସଲ କରିଛ, ତାହା କେବଳ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏବେ କିଏ କ’ଣ କହୁଛି ବା କେମିତି କହୁଛି… (ତାହା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ)। ଏକ ବିହାରୀ ସବୁପରେ ଭାରୀ, ତା’ପରେ ଖେଳ ଶେଷ।”

ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ହରାଇ ଆରସିବି (RCB) ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବାବେଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କିଶୋର ଓପନର୍ ମୋଟ ୭୨ଟି ଛକା ମାରି ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୪୮.୫୦ ହାରାହାରି ଏବଂ ୨୩୭.୩୦ ର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ ସହିତ ମୋଟ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ କୌଣସି T20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନର ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୋଲିବ ଇ-ହୁଣ୍ଡି;…

ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ S-400 ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିଲାଣି…

ପୁଅକୁ ମାରି ହଜିବାର ନାଟକ କରୁଥିଲା ମାଆ;…

କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ଅଫର କଲା TVK

1 of 22,470