ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମନ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ନାହିଁ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବୟାନ
"ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଶରୀର ଫିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ପୂର୍ବପରି ନାହିଁ"।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶରୀର ଫିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓ୍ୱିକେଟକିପର୍ ଏପରି କାହିଁକି, କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ନଜର ଆସିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶରୀର ଫିଟ୍ ଅଛି: ଏକ କନକ୍ଲେଭରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମନ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ: କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତାକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କମାଲ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ବିରାଟଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ ୟୁକେରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିବା କଥା ସେୟାର କଲେ।
ସେ କହିଲେ ଯେ ବିରାଟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମତରେ ବିରାଟଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ବି ଫିଟ୍ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ।