କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ରୋହିତ, ଗିଲ୍ ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମିଳିତ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ତିନି ଗୁଣା ଅଧିକ, ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ବିରାଟ
କୋହଲିଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିରାଟ କୋହଲି ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର GPA (ଜେନେରାଲ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି) ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବିକାଶ କୋହଲିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରାଟଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମିଳିତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ କମ୍।
ଗିଲ୍-ରୋହିତ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି:
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୨୧୫-୨୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ସେ BCCI ରୁ ବାର୍ଷିକ ୭ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୭୦ ନିୟୁତ) ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଚୁକ୍ତିରୁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୫୦-୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୯୧-୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ସେ BCCI ରୁ ବାର୍ଷିକ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ IPL ରୁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନୁମୋଦନ ଚୁକ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେ କେବଳ BCCI ଏବଂ IPL ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ବାର୍ଷିକ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଅନୁମୋଦନ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩୫୦ କୋଟି ହେବ। ଯଦି ଏହି ପରିମାଣ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତଥାପି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଗିଲ୍, ରୋହିତ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ୧୦୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ BCCI ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ RCB ତାଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଅନୁମୋଦନ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିରାଟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ନୁହଁନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।