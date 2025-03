ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଲେ ବିରାଟ-ରୋହିତ, ଷ୍ଟମ୍ପ୍ ଉପାଡ଼ି…

ଦୁବାଇ,୯ା୩: ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ । ଚାମ୍ପିଅନ ଟ୍ରଫି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରବିବାର ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ ଉପାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଥିଲେ । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ପ୍ରଥମେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପଡ଼ିଆରେ ଖୁସିରେ ନାଚ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ।

Virat and rohit doing dandiya was not in my bingo card 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/5BaUNfTP5L

— Crosswork11 (@Crosswork11) March 9, 2025