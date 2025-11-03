ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି କାନ୍ଦିପକାଇଲେ ରୋହିତ; ବିରାଟ କହିଲେ…ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ …
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ପୁରୁଷ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏହି ବିଜୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡକ୍ଟର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ରୋହିତଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଦେଖିବାକୁ । ବିରାଟ କୋହଲି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ:ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୪୫ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲରେ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲା, ସେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟରେ ରୋହିତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା।
Inspiration for generations to come, you’ve made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moment to the fullest. Well done Harman and the team. Jai Hind 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/f9J34QIMuP
— Virat Kohli (@imVkohli) November 2, 2025
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ:ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ତୁମେମାନେ ତୁମର ନିର୍ଭୀକ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଜୟର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ।”