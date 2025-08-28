ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଉଡ଼ିଲା ଚୌକା, ଛକା, ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନପକାଇଦେଲେ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ
ତାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶର୍ନ । ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ କିଣିଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ପରି ପଡ଼ିଆରେ ମାରିଥିଲେ ଛକା, ଚୌକା । ତାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ।
ବିରେନ୍ଦ୍ର ସହୱାଗଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତିି ।
ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଣି ଶୁଭିଲା ସେହୱାଗ ନାମ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ପାଇଁ ଶୁଭିଥିଲା ଏହି ନାମ ।
ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପଡ଼ିଆରେ ବାପାଙ୍କ ପରି ଧମାକେଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର । ବିସ୍ଫୋରରକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।
ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଡେବ୍ୟୁ
ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ୨୦୨୫ର ୩୦ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଲ୍ଲୀ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଧୁଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଯିଏ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଶିବିର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଲ୍ଲୀ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରି୍ଥିଲେ । ୧୬ ବଲରେ ୨୨ ରନ୍ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ୪ ଚୌକା ଥିଲା ।
ସେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଏକ ରନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ନବଦୀପ ସୈନିଙ୍କ ବିିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ।
ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ ସାଇନିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଡିପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ ଚାରି ମାରିଥିଲେ । ବଲଟି ଇନଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଅଫସାଇଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ କଭର ଏବଂ ଲଙ୍ଗ- ଅଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଲକୁ ପଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ସେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଚୌକା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାନ୍ ଆଡକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌକା ଲଙ୍ଗ- ଅନ୍ ଆଡକୁ ସ୍ପିନର ରୌନକ ଭାଘେଲାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମାରିଥିଲେ ।
ତଥାପି ସେହି ଓଭରରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ । ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ପୂର୍ବରୁ ଭିନୁ ମଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁରେ ୪୯ ରନ କରିଥିଲେ ।
ଯେତେବେଳେ କୋଚ୍ ବିହାର ଟ୍ରଫିରେ ସେ ସେ ମେଘାଳୟ ବିପକ୍ଷରେ ୨୨୯ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୨୦୦ ରନ ଏବଂ ପରଦିନ ୩୦୯ ବଲରୁ ୨୯୭ ରନ୍ କରି ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଡିପିଏଲ ନିଲାମରେ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ତାରାକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।