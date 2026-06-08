ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତରଳ ଇସ୍ପାତ; ୮ ମୃତ ଓ ଅନେକ ଆହତ

ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌-୨ ଓ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌-୩ ହିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ତରଳାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ (ଷ୍ଟିଲ୍) ସ୍ତର ନିର୍ଗତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି

By Manoranjan Sial

ବିଶାଖାପାଟଣା: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌-୨ ଓ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌-୩ ହିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ତରଳାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ (ଷ୍ଟିଲ୍) ସ୍ତର ନିର୍ଗତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ତରଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଲାଡଲ୍ ଫାଟିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୨୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ…

ଭେଜ ବିରିୟାନୀକୁ ନେଇ ମହାସଂଗ୍ରାମ; ରାସ୍ତାକୁ…

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌-୨ ଓ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌-୩ ହିଟ୍ ଏଫ୍‌ଜି ବିଭାଗରେ ଘଟିଛି । କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଟୁଥିବା ତରଳ ଷ୍ଟିଲ୍‌କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫୁଟୁଥିବା ଏହି ତରଳ ଧାତୁର ଲାଡଲ୍ ହଠାତ୍ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ହଲିଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ଷ୍ଟିଲ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ତରଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଖପାଖ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୨୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ…

ଭେଜ ବିରିୟାନୀକୁ ନେଇ ମହାସଂଗ୍ରାମ; ରାସ୍ତାକୁ…

ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖେଳିଲା ରକ୍ତର…

ପବରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର; ମଦ ପିଇବାକୁ…

1 of 17,220