NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରୁ ବିଦାହେଲେ ଜଜ୍ ବିଶାଲ ଦଦଲାନି!
ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବିଶାଲ ଦଦଲାନି ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବିଶାଲ ଦଦଲାନି ନିକଟରେ NEET UG ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଶାଲଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି।
ଆଉ ସିଙ୍ଗର ଏବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି; ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବାର ଦାବିକୁ କେବଳ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବିଶାଲ ଦଦଲାନି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି:
ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓର ପଛପଟେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି “ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ପ୍ରିୟଜନ।”
ଏହି ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁକିଛି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନାହିଁ। ବହୁତ ହେରଫେର ଚାଲିଛି। ଭଲ ହେବ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖ ଏବଂ ଯାହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କୁହ।”
ବିଶାଲ ଦଦଲାନି କଣ କହିଥଲେ:
ବିଶାଲ କହିଛନ୍ତି, “NEET ପେପର ଲିକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭୁଲ।
ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ବସି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଏହା ଭାରତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ହେଉ କି ନ ଆସୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁ କି ଅପମାନ କରୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଦୟାକରି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଭଲ, ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଶାଲ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଶାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ।