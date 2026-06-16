ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହଙ୍ଗାମା; ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା

ସୋମବାର ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା।

By Manoranjan Sial

କଲମ୍ବୋ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ର ଓପନର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ଠେଲାପେଲା କରିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିକି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।

ସୋମବାର ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପ୍ରଦୀପ ଜୟପ୍ରକାଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ବିଶେନ ହଲମ୍ବଗେଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି; ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଯିଏ ହଲମ୍ବଗେ ଓ ବୈଭବ ସୂର‌୍ୟ୍ୟବଂଶୀ ବିବାଦରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତାଙ୍କ ଦଶା ଭୋଗିବେ ଉଦ୍ଧବ: ୬ ସାଂସଦ…

ଚୀନ୍‌ରେ ଭୂକମ୍ପ; ୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ୮ ଝଟକା,…

‘ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅପରାଧ’

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି; ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ର ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଝଗଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଥିଲା ଯାହା ଖରାପ ଆଚରଣ କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଡିକୱେଲାଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ହଲମ୍ବଗେଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଛି; ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହଲମ୍ବଗେଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ ପରିଚାଳନା (ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍‌ର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜବାବ ମିଳିନଥିଲା।

 

ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ କୋଚ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କହିଛନ୍ତି; ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଏକ ଖରାପ ଘଟଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କାରଣ ମୁଁ ବୈଭବଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣେ, ସେ ଜଣେ ଅତି ଶାନ୍ତ ପିଲା।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚ୍‌ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବୈଭବ ଶିଖିଯିବ। ସେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି; ସେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହୁତଲେ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମମତାଙ୍କ ଦଶା ଭୋଗିବେ ଉଦ୍ଧବ: ୬ ସାଂସଦ…

ଚୀନ୍‌ରେ ଭୂକମ୍ପ; ୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ୮ ଝଟକା,…

ଅପରାଧୀ ମନରେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ; ବାହାଘର…

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ପିଓକେ;…

1 of 9,461