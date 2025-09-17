ଆଜି ସୁନା ଭଳି ଚମକିବ ୮ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିବେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଚାକିରିରେ ହେବ ପ୍ରମୋସନ, ବଢ଼ିବ ବେପାର

ଆଜି ସୁନା ଭଳି ଚମକିବ ୮ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିବେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଚାକିରିରେ ହେବ ପ୍ରମୋସନ, ବଢ଼ିବ ବେପାର
୧୨ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ
ଆଜି ବୁଧବାର, ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆଜି ରାତି ୧୧ଟା ୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯିବ।
ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏହି ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହେବେ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ। ଦିନଟି କଟିବ ଅତିଭଲ। ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନ।
ଆଜି ରାତି ୧୦ଟା ୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଧ ଯୋଗ ରହିବ। ଆଜି ସାରା ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ କାଲି ସକାଳ ୬ଟା ୩୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ।
୧୨ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବ। ଆର୍ôଥକ ମାମଲାରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଚାପ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ ରଖନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଏକ ଲାଲ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ଲୋଭରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ଯୋଜନା ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର: – ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର କରି ବେକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ବିରୋଧୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନିୟମିତ କାମରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଚାପ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଗାଈକୁ ପାଳଙ୍ଗ ବିଡ଼ା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଛ କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷମତାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆର୍ôଥକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଟଙ୍କାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ପ୍ରତିକାର: – ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହରାଶି: ଆଜି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।
ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସୃଜନଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟକୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଥର ତ୍ରିକୋଣ ମଙ୍ଗଳ ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ବିବାଦ ଝଗଡ଼ାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ମନରେ ଅହଂକାର ଭାବନାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁରୁଣା ଯାନ ବିକ୍ରି କରି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପ୍ରତିକାର: ଆଜି କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି: ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକରମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଗତି କରିବ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉପହାର ପାଇବେ। ଋଣ ନେବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଜମି କିଣା ବିକ୍ରୟ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସମାଜରେ ଭଲ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ।
ପରିବାରରେ ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏହା ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ବିଛାରାଶି: ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଏକ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଧନର ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ଯୁବକମାନେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ।
ଭୌତିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାହସିକତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ôଥକ ଲାଭ ହେବ। ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଲାଭ ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶୁଣା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ପୂଜା ଏବଂ ଭଲ କାମରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାପକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତମାନସ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଧନୁରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ।
ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ ହେବେ।
ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜା ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାନବାହାନ ଆରାମ ଭଲ ରହିବ। ମା’ଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମକରରାଶି: ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାବନା ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ôଥକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଶ୍ରୀ ରାମ ରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଅଜଣା କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ହସ ଏବଂ ମଜାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାରା ଚମକିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଭଲ ନୁହେଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ। ଦୂର ଦେଶରୁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବ। ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଆଜି ହଠାତ୍ ଆର୍ôଥକ ଲାଭ ହେବ। ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଲାଭର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ଦାନ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତିଳ ତେଲ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରିତ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉପର ଏବଂ ତଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଫାଶରେ ପଡ଼ିବା ଏଡନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ପ୍ରତିକାର: – ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରନ୍ତୁ।