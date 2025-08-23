Wowww…. ଏବେ ମାଗଣାରେ ବୁଲି ହେବ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ କୌଣସି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ବିମାନ ଭଡ଼ା

ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ମାଗଣାରେ ବୁଲିବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ । ଖବର ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 93ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଭିସା ବିନା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।

ଏଠାରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଭିସା ବିନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହେବା ପରେ, ଏବେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ମାଗଣା କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରାଓଙ୍ଗ ଥିଏନ୍ଥୋଙ୍ଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 700 ମିଲିୟନ ବାଥ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ 700 ମିଲିୟନ ଥାଇ ବାହଟର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସହର ବାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟକୁ ସବସିଡି ଦିଏ। ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ‘ଆମେଜିଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇୟର’ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବ।

ମାଗଣା ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ
ଦେଶର 6ଟି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଥାଇ ଏୟାର ଏସିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏୟାରୱେଜ୍, ନୋକ୍ ଏୟାର, ଥାଇ ଏୟାରୱେଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ଥାଇ ଲାୟନ୍ ଏୟାର ଏବଂ ଥାଇ ଭିଏଟଜେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ଏକପାଖିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 1,750 ବାଥ୍ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ 3,500 ବାଥ୍ ମୂଲ୍ୟର ଘରୋଇ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ସବସିଡି ଦେବେ। ତଥାପି, ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯାହା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ।

