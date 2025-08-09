ଭାଟାନିମ୍-Dର ଅଭାବ, ଶରୀରର ଏହି ଅଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ
ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ! ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବ ନେଇପାରେ ଜୀବନ!
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଭିଟାମିନ୍-D ଅଭାବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ହାଡ଼ ସମସ୍ୟା: ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ହାଡ଼ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସମୟ କ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ମାଂସପେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ: ଭିଟାମିନ-D ଅଭାବ ହାଡ଼କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ମାଂସପେଶୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବହୁଦିନର ଅଭାବ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ କ୍ରାମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସମସ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ୍।
ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ: ଭିଟାମିନ-D ଅଭାବ ସମୟରେ ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା।
ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ସମସ୍ୟା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।