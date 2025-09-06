ଏହି ଗୋଟିଏ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ ହୁଏ Heart Attack, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ
ହୃଦୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହୃଦଘାତ ସବୁବେଳେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ସହିତ ଜଡିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭିଟାମିନ୍-ଡି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଭିଟାମିନ୍ ଡି’ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭିଟାମିନ୍ ଡି’କୁ “ସନସାଇନ ଭିଟାମିନ୍” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ, ଯାହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ହାଡ଼କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭାବ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦଘାତର ଦୁଇଗୁଣ ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ।
ହୃଦଘାତ
ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ହୁଏ, ରକ୍ତଚାପ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଧମନୀ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦରୋଗର ରୂପ ନେଇପାରେ।
-ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ
-ହୃଦୟ ପମ୍ପିଂ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ
-ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ
-ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଏ
ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ
-ନିରନ୍ତର ଥକ୍କାପଣ
-ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା
-ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା
-ଡିପ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି
ଅଭାବକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ
-ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଅତି କମରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସିବା
-ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଅଣ୍ଡା, ଛତୁ ଏବଂ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ମାଛ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ
-ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ
ହୃଦଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ସମୟ ସମୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।
କେବଳ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଚିନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ହୃଦଘାତର ବିପଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନିଅନ୍ତୁ।