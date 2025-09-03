୨୦୦ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିବ ଭିଟାମିନ୍ B12 , ଡାଏଟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ କିଚେନ୍‌ରେ ଥିବା ଏହି ଜିନିଷ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12। ରୋଷେଇ ଘର କିଚେନ୍‌ରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଢ଼ାଇବ B12।

ଭିଟାମିନ୍ B12କୁ କୋବାଲାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ପୃଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଡିଏନ୍‌ଏ ତିଆରି କରିବା, ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଶରୀରରେ ଏହାର ଅଭାବ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅଭାବ ଶରରରେ ଦୁର୍ବଳତା, ଥକ୍କାପଣ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ରକ୍ତହୀନତା, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ କଥା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ନନ୍‌-ଭେଜ୍ ନାମ ନିଆଯାଏ। କାରଣ ନନ୍‌-ଭେଜ୍ ରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଭଲ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନିରାମିଷ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବା ମସଲା ବିଷୟରେ।

ଜିରାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କୁମିନମ୍ ସାଇମିନମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଜିରାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ।

ଭିଟାମିନ୍ B12 ପାଇଁ ଜିରା କିପରି ଖାଇବେ

୧. ଜିରା ପାଣି: ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଜିରା ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରାତିସାରା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ।

୨. ଜିରା ପାଉଡର: ଜିରାକୁ ଭଜା କରି ଏହାର ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।

୩. ତଡ଼କା: ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଲଙ୍କାରେ ଜିରା ତଡ଼କା ମିଶାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ମସଲା ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

୪. ସାଲାଡ: ସକାଳେ ସାଲାଡ ଖାଇବା ସଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭଜା ଜିରା ପାଉଡରକୁ ସାଲାଡରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ।

