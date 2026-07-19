ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ, ଏହି ଦିନ ବଜାରରେଲଞ୍ଚ ହେବ Vivoର ଏହି ଧାଁସୁ ଫୋନ୍, ଦମଦାର୍ କ୍ୟାମେରା, ଦାମ୍ ମାତ୍ର ଏତିକି
ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ, ଏହି ଦିନ ବଜାରରେଲଞ୍ଚ ହେବ Vivoର ଏହି ଧାଁସୁ ଫୋନ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭିଭୋ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ନିଜର S-ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର Vivo S2 କୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ। ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ତାଜା ଲିକ୍ସରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ।
ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହୋଇପାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ Vivo S2 ର ଲଞ୍ଚିଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦିଓ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଖପାଖରେ ଏହି ଫୋନ୍ର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ମିଡ୍-ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ହେବ।
କେତେ ହୋଇପାରେ ଦାମ୍: ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Vivo S2 ର ଦାମ୍ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରଖାଯାଇପାରେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ଲଞ୍ଚିଂ ସମୟରେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।
ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ନଜର: Vivo S2 କୁ ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର V2576 ସହିତ Bluetooth SIG ଡାଟାବେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମାନ ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର NBD ଇମ୍ପୋର୍ଟ-ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଫୋନ୍ରେ 8GB ରାମ୍ ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଭାରତର BIS ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି, ଯାହା ଏହାର ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି।
Vivo S1 ର ମନେପକାଇବ ସ୍ମୃତି: ଭାରତରେ ଭିଭୋର S-ସିରିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ୨୦୧୯ ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Vivo S1 ରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଫୋନ୍ ନିଜର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 32MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 4500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଯୋଗୁଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ Vivo S2 ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହାର୍ଡୱେର୍ ସହିତ ସେହି ସିରିଜ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଭୋ ପକ୍ଷରୁ ଫୋନ୍ର ପ୍ରୋସେସର, କ୍ୟାମେରା, ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଶେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ।