ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ବିଶ୍ୱ! ପୁଟିନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ
ପୁଟିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି; ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ରୁଷ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସାମରିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଦର୍ଶାନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହିଟ୍ଲରଙ୍କ ଚାଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହା ଇସାରା ହୋଇପରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।
ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଉ ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ନାଟୋ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡିକ ରୁଷ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ପୁଟିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି; ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ରୁଷ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସାମରିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଦର୍ଶାନ୍ତି।
ସୋଭିଏତ ସଂଘ କଥା ମନେ ପକାଇ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ୧୯୪୧ ଜୁନ୨୨ ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନର ହିଟଲର ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡିକ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଓ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଦୋହରା ଯାଉଛି।
ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି; ପଶ୍ଚିମ ନେତାମାନେ ନିଜ ଦେଶର ସାମରିକ ବଜେଟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ରୁଷ ବିପଦର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡିକ ଖୋଲାଖୋଲି ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଚଳାଉଛନ୍ତି।
Putin:
The West is openly talking about preparing for war with us, increasing military offensive budgets.
At the same time, to justify such costs and the radical militarization of their states, the leaders of NATO and the European Union, as before, use false statements about a… pic.twitter.com/ngO8ruzDSS
— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି; ରୁଷ କେବେ ବି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରୁଷ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିବୁନାହିଁ।
ପୁଟିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି; ରୁଷ ନିଜ ସେନା ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରି ପଶ୍ଚିମ ଚାପର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ରୁଷ ଡରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବୟାନ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଭାଷଣ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।