ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍‌, କହିଲେ-ଜି୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି -୨୦ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ବୃହତ ଆକାରର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ସହଯୋଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।

ପିଏମଓ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ୯ ଏବଂ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗୋଇ ଲାଭ୍ରୋଭ ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଷର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ସହମତ ହୋଇ ଭାରତର ଜି -୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ୠଷର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation today with the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. The two leaders reviewed progress on number of issues of bilateral cooperation and exchanged views on regional and global issues of mutual concern,… pic.twitter.com/2216FlpIyO

— ANI (@ANI) August 28, 2023