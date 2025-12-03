ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପଛରେ କାରଣ କଣ? ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁରା ସିଡୁଲ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରହିବେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି…

କାହିଁକି ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସରିଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁଟିନଙ୍କ ଭବ୍ଯ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ନଜର ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ରହିଛି କାରଣ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ କଣ ରହିଛି ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ପୁରା ସିଡୁଲ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ଦୁଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡରଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତକୁ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ;…

ଟଳିଲେ ୬ ନକ୍ସଲ; ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ହୋଇଛି…

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଭାରତ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପ୍ରକାଶ ହୋଇସାରିଛି।

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ଆର୍ମିଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ୟବାନ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସବୁଆଡେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି।

ପୁଟିନଙ୍କ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କ’ଣ:

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।

ଏହା ପରେ, ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରଥମେ ରାଜଘାଟ ଏବଂ ତା’ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ।

ପୁଟିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରହିବେ:

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ FICCI ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ, ପୁଟିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଜକୀୟ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହେବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ;…

ଟଳିଲେ ୬ ନକ୍ସଲ; ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ହୋଇଛି…

ଭୂତ ସୁଦ୍ଧି ବିବାହ କଣ? କାହିଁକି ଏହି…

8th Pay Commission: ଜାନୁଆରୀରୁ ବଢିଯିବ କି…

1 of 3,495