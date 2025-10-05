ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଧମକ ଦେଲେ ପୁଟିନ; କହିଲେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେ ହମାସକୁ ନିରନ୍ତର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଳମ୍ବ କଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ।

ସେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବେ।

ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନକୁ ରୁଷରେ ଗଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।

“ଏହା ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଜଣେ ରୁଷ ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ପୁଟିନ ଏହା କହିଛନ୍ତି।ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନ ଆଲାସ୍କାରେ ଏକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।

ପୁଟିନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରୁଷୀୟ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ନାଟୋ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ନିରାଶ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ରୁଷକୁ “କାଗଜ ବାଘ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପୁଟିନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ନାଟୋ କ’ଣ ରୁଷର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସେ “କାଗଜ ବାଘ”?

 

