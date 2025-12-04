ଘଣ୍ଟା ସୌକିନ ପୁଟିନ୍, ପିନ୍ଧନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ଚମଡାରେ ତିଆରି ଘଡ଼ି, ଦର ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍
ଘଣ୍ଟା ସୌକିନ ପୁଟିନ୍, ପିନ୍ଧନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ଚମଡାରେ ତିଆରି ଘଡ଼ି,
Vladimir Putin: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଘଣ୍ଟା କଲେକ୍ସନ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟାର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତାଙ୍କର ଏହି ସୌକର ପ୍ରମାଣ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
୪୮ ଲକ୍ଷର ଘଣ୍ଟା: ମସ୍କୋ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପାଟେକ୍ ଫିଲିପ୍ ପର୍ପେଚୁଆଲ୍ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ହଜାର ଡଲାର ଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କୁମ୍ଭୀର ଚମଡା ଘଣ୍ଟା: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପୁଟିନ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଘଣ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା କଲେକ୍ସନରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବା ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହା ନୀଳମଣି କାଚ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡାରେ ତିଆରି। ପୁଟିନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କପେନ୍ ଲେମାନ ଆକ୍ୱା ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ଡେଟ୍ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଦିଅନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଉପହାର: ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୫.୫୦୦ ପାଉଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ଲାଙ୍କପେନ୍ ଘଣ୍ଟା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ଆଶା କରିନଥିଲେ।
ଘଣ୍ଟା ଭାଇରାଲ: ପ୍ରକୃତରେ, ରୁଷିଆର ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଲିଡାରିଟି ଥରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପୁଟିନ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁଟିନଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ସଂଗ୍ରହର ମୂଲ୍ୟ ୨୨ ମିଲିୟନ ରୁବେଲ୍ ଥିଲା।
(ଅସ୍ଵୀକାର: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)