JioHotstar ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆର ୪୪ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଯଦି ଆପଣ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ (VIL) ର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ JioHotstar ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିବା ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୪୪ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର୍ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ JioHotstar ସହିତ ଏହି ୪୪ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଡାଟା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୪୪ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ଟି ହେଉଛି ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆର ଏକ ଡାଟା ଭାଉଚର୍। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ସର୍ଭିସ୍ ଭାଲିଡିଟି (ସେବା ବୈଧତା) ମିଳେ ନାହିଁ।
ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ୪୪ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍: ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆର ୪୪ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ OTT ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସହିତ ୧GB ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ JioHotstar ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ JioHotstar ମୋବାଇଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କେବଳ ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ।
ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ୧GB ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ କରିଥିବା ଦିନ ରାତି ୧୧:୫୯ ମିନିଟରେ ସରିଯିବ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ କୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ ଭାଲିଡିଟି କିମ୍ବା ଆଉଟଗୋଇଂ SMS ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାନର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛି JioHotstar ମୋବାଇଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍।
ଆପଣ JioHotstar ର ପ୍ଲାନ୍ ସେକ୍ସନରୁ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ମାତ୍ର ୧୪୯ ଟଙ୍କାରେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ JioHotstar ମୋବାଇଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିପାରିବେ।