ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଛାଡିବାକୁ ନେଇ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ …
Russia vs Ukraine war: ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସିଓସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସିଓସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା।
ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ: ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।
ଅବୈଧ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:ମସ୍କୋ ବାରମ୍ବାର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଅବୈଧ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ଆଇନ ଯୋଗୁଁ, ୟୁକ୍ରେନ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନର ସଂସଦ, ଭର୍ଖୋଭନା ରାଡା, ଫେବୃଆରୀରେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସାମରିକ ଆଇନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଥିଲା।
ରୁଷକୁ ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ : ପୂର୍ବରୁ, ଜେଲେନସ୍କି ଜାତିସଂଘକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଜେଲେନସ୍କି ୟୁରୋପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୌଡ଼ରେ ନିୟୋଜିତ।
ଜେଲେନସ୍କି ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ: ପୂର୍ବରୁ, ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନାହିଁ। ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ଆମ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛି, ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ।”