ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ କଟା ଘା’ରେ ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି
ରୁଷର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆଜି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୀଡ଼ିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି; ରୁଷ ଦିନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସିଏ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲୁଛି। ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଏହି କଟାକ୍ଷ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଟା ଘା’ର ସୂନ ସଦୃଶ ହୋଇଛି।
ଜେଲେନସ୍କି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋରିସ ୟେଲ୍ତେସିନ ମଧ୍ୟ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ୟୁକ୍ରେନ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷର ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଇବା କାମ କରି ସାରିଛି।
ରୁଷର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏବେ ରୁଷକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜେଲେନସ୍କି ଏହାକୁ ‘ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ ମଜାକ୍’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଦାବି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି କାମ କରିସାରିଛି।
ରୁଷର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲଗାତାର ଚାପ ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରପ୍ତାନି କମି ଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ରୁଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଯୋଗାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ରୁଷର ତେଲ ରପ୍ତାନି କମି ଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଆକ୍ରମଣ ରୁଷର ରିଫାଇନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୁଷ ଏବେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି; ରୁଷ ଏସିଆର କିଛି ଦେଶରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦାମ ଅଧିକ ପଡୁଛି ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରହିଛି।