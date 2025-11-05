ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ ବିଷି(ତର୍ଜନୀ)ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ କାଳି? ଯାହାର ଦୁଇଟି ହାତ ନଥାଏ ତେବେ କ’ଣ କରାଯାଏ …

ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ କେବଳ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନୀ କାଳି ଲଗାଯାଏ? ଯଦି ଭୋଟରଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତ ନାହିଁ ତେବେ କଣ ହେବ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭୋଟର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଏପରି ନକଲକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାଳି କେବଳ ଯେକୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ବାମ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ତେବେ କାଳି କେଉଁଠାରେ ଲଗାଯାଏ?

ହାତର କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାଳି ଲଗାଯାଏ: ପ୍ରକୃତରେ, ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟରଙ୍କ ବାମ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାଳି ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ଅମିଶ୍ରିତ କାଳି ଭୋଟରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନଖର ଉପରୁ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଇଥାଏ।

ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାହିଁକି କଲମ ଲଗାଯାଏ:ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏହି କଲମ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଲମ ଏକ ଅପସାରଣୀୟ କଲମ। ଏହା ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ।

କେବଳ ବାମ ହାତର ତର୍ଜନୀରେ କାହିଁକି କଲମ ଲଗାଯାଏ: ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଡାହାଣ ହାତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଲମ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏବଂ କଲମରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କଲମ କେବଳ ବାମ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଯାଏ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ:ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ତର୍ଜନୀ ନାହିଁ, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କ ବାମ ହାତର ଯେକୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାଳି ଲଗାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଯେ ବାମ ହାତରେ କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ, ତେବେ ଡାହାଣ ହାତର ତର୍ଜନୀରେ ନୀଳ କାଳି ଲଗାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତ ନାହିଁ: ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୟାହି ଲଗାଯାଏ, ଯାହା ଏକ ପରିଚୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି।

