(Video)ସମୁଦ୍ରରେ ୬୦ ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ହେଲା ମତଦାନ! ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜାରି କଲେ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମତଦାନକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଚେନତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ସୋସାଇଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏପରି ହୋଇଛି କି ୬୦ଫୁଟ୍ ପାଣି ତଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

