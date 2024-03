(Video):ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ପୁଣି ଅଶ୍ଳୀଳ ରିଲ୍ସ କରିଲେ ଯୁବତୀ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ‘ରୀଲ୍ସ’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋଟ୍ରୋ । ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ରୀଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେମସ୍ ହେବା ଚକ୍କରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରନାମା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ରଂଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ଏହି ଥିମକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧୁର ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନରେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଧଳା ରଂଗର ଶାଢ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧଳା ରଂଗର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ରାମଲୀଲା ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ‘ଅଙ୍ଗ୍ ଲଗା ଦେ..ରେ..’ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି । ଏହି ଗୀତରେ ଯୁବତୀ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ରଂଗ ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ମେଟ୍ରୋରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖି ମେଟ୍ରୋରେ ଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ୟୁଜର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋକୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୫ ସେକେଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚର୍ଜ କରିବା କଥା ।

