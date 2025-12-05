ଏଣିକି ଭିଭିଆଇପିମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସରକାର କଲେ ନୂଆ ନିୟମ

By Jyotirmayee Das

Toll tax free: ଦେଶର କୌଣସି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ VVIPମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । VVIPମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଯେପରି ଅଟକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନପଡ଼େ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିୟମ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଜାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି , ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ , କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ VVIP ଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ ପାଇଥିବା FASTag ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ( NHAI ) ଛାଡ଼ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

 

 

