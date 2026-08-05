ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ଣଣ! ଦଳରୁ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଛୁଟି…
ଏଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ BCCI ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (COE)ର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରେ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିବାଦ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ବାସ୍ତବରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଟି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ରୋହିତଙ୍କୁ ହଟାଇବା ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ ସମିତି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଲର୍ଡସରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୧୦ଟି ବଲରେ ୧୩୮ ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ଲର୍ଡସ ମାଇଦାନରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳନ୍ତୁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସିସିଆଇ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ।
ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ୩ ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେବେ ଦାୟିତ୍ୱ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ୨୦୨୧ ଶେଷ ଭାଗରେ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି।
ସମୟ ସମୟରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ ରହିବେ।
ବିସିସିଆଇ ଜାରି କରିଥିଲା ବୟାନ:
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ଶତକ ଚୟନ ସମିତି ଓ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଥିଲେ, “ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ।”