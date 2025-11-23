ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ, ୬୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କବର; ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଶବ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଏକ ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ କରାଯାଏ। ସେହିପରି, ଇସଲାମରେ, ଶରୀରକୁ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ କବର ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଇରାକର ପବିତ୍ର ସହର ନଜାଫରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କବରସ୍ଥାନ, ୱାଦି ଅଲ-ସଲାମ (“ଶାନ୍ତିର ଉପତ୍ୟକା”) ଅବସ୍ଥିତ। ୨୦୨୩ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ୬୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ କବର ଦିଆଯାଇଛି। UNESCO ଅନୁଯାୟୀ, ଡଜନ ଡଜନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୱାଦି ଅଲ-ସଲାମ କବରସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯାଇଛି।
କବରସ୍ଥାନଟି କେତେ ବଡ଼: ଏହି କବରସ୍ଥାନଟି ସହରର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ସହରର ପ୍ରାୟ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହିଛି। ରଏଟର୍ସର ୨୦୨୧ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଦି ଅଲ-ସଲାମ ଏହାର ସାଧାରଣ ହାରରେ ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କବରସ୍ଥାନ ୧,୪୮୫.୫ ହେକ୍ଟର (୩,୬୭୭ ଏକର) ଜମିରେ ବ୍ୟାପିଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି।
ୟୁନେସ୍କୋ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟଯୁଗରୁ ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯାଇ ଆସୁଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ନିମ୍ନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉଭୟ କବର ଅଛି। ଏହା ସହିତ, କବର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ।
ରାଜାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା: ୟୁନେସ୍କୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲ-ହୀରାର ରାଜା ଏବଂ ଅଲ-ସାସାନିଦ ଯୁଗର ନେତାମାନେ (୨୨୬-୬୩୭) ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହମଦାନିଦ, ଫାତିମିଦ, ଅଲ-ବୁୱେହିୟା, ସଫଭିଆ, କାଜର, ଏବଂ ଜଲାଇରିଆ ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଇମାମ ଅଲି ଇବ ଅବି ତାଲିବଙ୍କ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ: ଅଲ-ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସିଆ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବରସ୍ଥାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଏ। AFP ଖବର ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଏକ କବର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ୮,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ କବର ପଥର ପାଇଁ ୧୪,୧୧୦ ରୁ ୧୬,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କବରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ।