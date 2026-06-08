ମୋବାଇଲରୁ DSLR ଭଳି ଫଟୋ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସ୍କିଲ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଏହି ୫ଟି ଟ୍ରିକ୍ସ
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ସଫା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
Smartphone Camera : ଆଜିର ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଫୋନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ କୌଶଳ ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ। ଏହି ସହଜ ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ବହୁତ ବେହତର କରିପାରିବ।
ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ସଫା କରନ୍ତୁ
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ସଫା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଫୋନ ଦିନସାରା ପକେଟ, ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ହାତରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଚିହ୍ନ ଜମା ହୋଇଯାଏ।
ଅପରିଷ୍କାର ଲେନ୍ସ ଫଟୋକୁ ଧୂଆଁଳିଆ କରିପାରେ ଏବଂ ଫଟୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରତିଥର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର କିମ୍ବା ଏକ ନରମ କପଡ଼ାରେ ଲେନ୍ସକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫଟୋ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ପ ଦେଖାଯିବ।
ଉତ୍ତମ ଫ୍ରେମିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ୟାମେରାରେ ଗ୍ରିଡ ଲାଇନ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ। କ୍ୟାମେରା ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ 3×3 ଗ୍ରିଡ ଅନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ‘ରୁଲ୍ ଅଫ ଥର୍ଡ୍ସ’ (Rule of Thirds) ଅନୁଯାୟୀ ଫଟୋ କମ୍ପୋଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରିଡ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋଟି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କୌଶଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଫୁଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭଳି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଟୋରେ କାମ କରେ।
ଫୋକସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ
କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଖୋଲି ଫଟୋ କ୍ଲିକ କରିବା ବଦଳରେ, ସ୍କ୍ରିନର ସେହି ଅଂଶକୁ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମେରା ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଫୋକସ ଏବଂ ଆଲୋକକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ମାନୁଆଲି ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା କମାଇବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଫଟୋରେ ଆକାଶ ବହୁତ ଅଧିକ ଚମକିଲା ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଡିଟେଲ୍ସ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଫଟୋରେ ଭଲ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିବ।
ଫଟୋ ଏଡିଟିଙ୍ଗର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଏକ ଭଲ ଫଟୋକୁ ଆହୁରି ବେହତର କରିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ଏଡିଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ Snapseed, Adobe Lightroom Mobile, PicsArt, InShot କିମ୍ବା Google Photos ଭଳି ମାଗଣା ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ସାର୍ପନେସ ଏବଂ କଲର ବ୍ୟାଲେନ୍ସରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରେ। ତେବେ ଏଡିଟିଙ୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ, ଫଟୋରେ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ଟର କିମ୍ବା ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ।
ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ Night Mode ଏବଂ HDR ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ କମ ଆଲୋକରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ Night Mode ଏକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଫିଚର। ଏହା ଏକାଧିକ ଫଟୋକୁ ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବା ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେହିପରି, HDR ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଚମକୁଥିବା ଆକାଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଲାଇଟ ଥିବା ସ୍ଥିତି। HDR ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଟୋର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଫଟୋଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖାଯାଏ।