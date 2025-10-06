“ମୁଁ ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ”, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ODIର କ୍ୟାପଟେନ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ଖେଳାଳି କହିଲେ ମନର ଅକୁହା କଥା…
ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ପରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗିଲଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
“ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ।”
ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ରାଜ ଶମାନୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କାମ କରୁଛି।
ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ କାମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଆହୁରି ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ।”
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଜୟସ୍ୱାଲ ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।
ଜୟସ୍ୱାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୨୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୪୯.୮୮ ହାରରେ ୩,୩୯୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୨୧୪ ଅପରାଜିତ।
ଏହି ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଜୟସ୍ୱାଲ ୨୩ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୬.୧୫ ହାରରେ ୭୨୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛୋଟ କ୍ୟାରିଅରରେ, ଜୟସ୍ୱାଲ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।