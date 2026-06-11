ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଗାଧୋଇବା ବେଳେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ, ସାରା ଦିନ ରହିବେ ଫ୍ରେସ !
ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ।
Underarm Smell Control Tips : ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଝାଳ ବାହାରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଝାଳ ହିଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସ (କାଖ) ଅଂଶରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧାନ୍ତି, ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପରଫ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ବା ଡିଓଡ୍ରେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ।
ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣାଇଲେ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେବେବି ଆସିବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଆସେ କାଖରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ?
ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଝାଳ ତିଆରି କରିଥାଏ। କାଖରେ ଆପୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଝାଳ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହିତ ମିଶି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗରମ, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଚିପା କପଡ଼ା, ହରମୋନ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ନ ରହିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ।
ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣାଇଲେ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେବେବି ଆସିବ ନାହିଁ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କାଖରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ସାବୁନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଦଳରେ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ କିମ୍ବା ମେଡିକେଟେଡ୍ ବଡିୱାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବଡିୱାଶ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜ ତ୍ୱଚାର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ବଡିୱାଶ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବଡିୱାଶ୍କୁ କାଖ ଏବଂ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବା ଅଂଶରେ ଭଲଭାବେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
କେଉଁ ବଡିୱାଶ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ?
ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଞ୍ଜୋଇଲ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ୱାଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କାଖରେ ୨ ରୁ ୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ମେଡିକେଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ।