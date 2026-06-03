ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର
ସଞ୍ଚୟ ଖାତା (ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ) ଓ ଚାଲୁ ଖାତା (କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ) ଧାରକମାନେ ନିଜ ଖାତାକୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ସଞ୍ଚୟ ଓ ଚାଲୁ ଖାତା କରିପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର
ସଞ୍ଚୟ ଖାତା (ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ) ଓ ଚାଲୁ ଖାତା (କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ) ଧାରକମାନେ ନିଜ ଖାତାକୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ।
କିଏ କିଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର?
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାତାଧାରକ: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାତାଧାରକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଜମା କରିପାରିବେ। ଏନଆରଆଇ ଗ୍ରାହକ: ଏନଆରଆଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ନେଟ୍ ବେଙ୍କିଂ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ: ସୋଲ୍ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରସିପ୍ ଖାତାଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଫାଇଦା କଣ? ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ନୂତନ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବାର ସହଜରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ବୁକ୍, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍, ଲକର୍ ସେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କାର୍ୟ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୂରରେ ଥିବା ଶାଖାକୁ ଯିବାର ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୁବିଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହେ। କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟର ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ବଦଳିଯାଏ । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ସହର ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନିଅନ୍ତୁ।