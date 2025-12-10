ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଭଲ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର। ତେଣୁ, ଏକ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା, କିଣାକିଣି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏକ ସପ୍ତାହର ଯାତ୍ରାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

ଆଜିକାଲି ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଏତନାମ ଏକ ପ୍ରିୟ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବହୁତ ମଜବୁତ। ଭିଏତନାମରେ, ୫୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୧.୫ ନିୟୁତ ଡୋଙ୍ଗ୍ ସହ ସମାନ।

ଏହି ପରିମାଣ ସହିତ, ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଟ୍ରିପ୍ ସହଜରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭିଏତନାମ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୪୫,୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ।

ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନେପାଳକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ନେପାଳ ଯାତ୍ରାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଉଭୟ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ।

ଭାରତୀୟମାନେ କଲମ୍ବୋ, ଗାଲେ ଏବଂ କାଣ୍ଡି ଭଳି ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୩୫-୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହୋଇଯିବ।

ଭାରତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମିଆଁମାର ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୁନା ପାଗୋଡା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବହନ ମିଆଁମାରକୁ ବଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିଥାଏ। ମିଆଁମାରକୁ ଏକ ସପ୍ତାହର ଯାତ୍ରାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ରୁ ୫୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସରେ ଆଗ୍ରହୀ, କାମ୍ବୋଡିଆ ଏକ ଧନଭଣ୍ଡାର। ଆପଣ କାମ୍ବୋଡିଆର ଆଙ୍ଗକୋର ୱାଟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏକ ସପ୍ତାହର ପରିଦର୍ଶନର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୪୦,୦୦୦ ରୁ ୬୦,୦୦୦ ବାହଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଭୁଟାନ ବିଶ୍ୱର ଖୁସିର ଦେଶ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିସା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଆପଣ ମାତ୍ର ୪୦,୦୦୦ ରୁ ୬୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଭୁଟାନରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତାଇପାରିବେ।

