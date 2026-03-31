IPL 2026 ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ କି? ଏହି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମିଳୁଛି JioHotstar ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫ୍ରି!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିବେଶ ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସିଜିନ୍ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ JioHotstar ରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ମହଙ୍ଗା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ସହିତ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏୟାରଟେଲର ସୁଲଭ ଯୋଜନା: ଏୟାରଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ₹୧୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ୬GB ଡାଟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ JioHotstar ର ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି।
ଏହା ସହିତ, ₹୧୯୫ ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ୧୨ GB ଡାଟା, ଗୋଟିଏ ମାସର JioHotstar ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ Xstream Play ର ଆକ୍ସେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ଜିଓର ଶସ୍ତା ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ₹୧୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଡାଟା ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ୫GB ଡାଟା ଏବଂ ୩୦ ଦିନର JioHotstar ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମୂଳ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ୧୯୫ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ୧୫GB ଡାଟା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୯୦ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସମଗ୍ର IPL ସିଜିନ୍ କୁ କଭର କରେ।
Vi ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରବେଶ ବିକଳ୍ପ: ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ, କିମ୍ବା Vi, କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ₹୪୪ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ୧GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମାସ ପାଇଁ JioHotstar ର ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ୧୦୧ ଟଙ୍କା, ୧୫୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୬୯ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଡାଟା ଏବଂ ଅଧିକ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଶେଷକରି, ୧୬୯ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ ୮ ଜିବି ଡାଟା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ରେଟ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।