(Video) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ୱକଫ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା, ପାଲଟିଲା ରାଜ୍ୟସଭାର ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ଚର୍ଚ୍ଚା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱକଫ୍ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥା କଠୋର ବିତର୍କ ସଂସଦୀୟ ଯାତ୍ରାର ଏକ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଇତିହାସରେ ଦୀର୍ଘତମ ଆଲୋଚନା ହେବାର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱକଫ୍ ବିଲ୍ 2025 ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କରେ ଅସ୍ବାଭାବିକ ବିତର୍କ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଆଦାନପ୍ରଦାନର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲା ​​ଏବଂ 1981 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଦୀର୍ଘ ବିତର୍କକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 17 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ 2025 ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କ 1981 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଦୀର୍ଘ ବିତର୍କକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 17 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ରବିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦୀର୍ଘତମ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

