ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ବନ୍ଦ ହେଲା ENG-PAK ମ୍ୟାଚ୍, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ବନ୍ଦ ହେଲା ENG-PAK ମ୍ୟାଚ୍
PAK vs ENG: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ IPL ଖେଳାଳି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୫୦ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିର ଓଭାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆବୁଧାବିର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB)ର ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ଏବଂ ଦଳର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପରେ, PCB ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଶାହିନ ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରାଇ ଆଣିବା କିମ୍ବା ସିରିଜ୍ ଜାରି ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।
ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଲେ
ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ, ଯିଏକି IPLରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଆବୁଧାବିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ଦଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ବେୟାରଷ୍ଟୋ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି କୈର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିଡିଓରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ କି?” ବେୟାରଷ୍ଟୋଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।