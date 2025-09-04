ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି! ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆଦୌ କରନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି କାମ, ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଜୀବନ, ଭଗବାନ ବି କରିବେନି ରକ୍ଷା…

ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି! ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆଦୌ କରନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି କାମ, ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଜୀବନ, ଭଗବାନ ବି କରିବେନି ରକ୍ଷା…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କିଛି ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏଡାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବଜାୟ ରହିବ।
ଚାଣକ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନରେ ମୂଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଅଂଶ ଦଖଲ କରିଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ କୃତି, ବିଶେଷକରି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି, ଏବେ ବି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରର ମୂଳଦୁଆ। ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ‘‘ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି।’’
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି। ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କିମ୍ବା ଧୋକା ଦେବା କେବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ବରଂ ପରିବାରର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ‘‘ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।’’ ଏହି କାରଣରୁ, ପୁରୁଷମାନେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଘାତ କରେ। ଏହା ଭାବପ୍ରବଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ, ଉଭୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
୩. କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା…
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ କ୍ରୋଧକୁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ‘‘କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ।’’ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ବିବାଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଶାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କରିବା, ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ହିଂସା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
୪. ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା…
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ, ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରିବାରର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନପୋଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକାମ ହେଉ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ‘‘ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ହରାଇଥାନ୍ତି।’’ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ପୁରୁଷମାନେ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ।
୫. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା…
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାଏ। ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅନନ୍ୟ। ତୁଳନା ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ହୀନମନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ‘ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖୁସି।’ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ।