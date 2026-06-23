ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ, ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ
ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମେତ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଖରାପ ପାଗର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମୁକ୍ତି:
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗରମପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୩ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହିତ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଜୁନ୍ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ପାଇଁ ସମାନ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଜୁନ୍ ୨୬ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି:
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେରଠ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର, ଆଲିଗଡ଼, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ହମିରପୁର, କୁଶୀନଗର, ବସ୍ତି, କାନପୁର, ଝାନ୍ସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମପୁର, ଗୋରଖପୁର, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ବାରାଣସୀ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ୨୩ ଜୁନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ବିହାରରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ:
ବିହାରରେ ପାଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗୟା, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ବକ୍ସର, ଭୋଜପୁର, ବୈଶାଳୀ, ମୁଜାଫରପୁର, ସମସ୍ତିପୁର, ଦରଭଙ୍ଗା, ମଧୁବନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ସୁପୌଲ, ସହରସା, କଟିହାର, ଭାଗଲପୁର, ମୁଙ୍ଗେର ଏବଂ ଆରାରିଆ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୫୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପାଟନାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା:
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ କାମେଙ୍ଗ, ପୂର୍ବ କାମେଙ୍ଗ, ପାପୁମ ପାରେ, ପଶ୍ଚିମ ସିଆଙ୍ଗ, ନିମ୍ନ ଦିବାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା, ଲୋହିତ ଏବଂ ନାମସାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପୂର୍ବ ସିଆଙ୍ଗ, ଉପର ସିଆଙ୍ଗ, ନିମ୍ନ ସିଆଙ୍ଗ, ଦିବାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା, ଅଞ୍ଜା, ଚାଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ, ତିରାପ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଡିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ ପାଇଁ।
ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁନ୍ ୨୩ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।