ସାବଧାନ! ୩୦ ବର୍ଷ ପାର୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ, ଆପଣ ବି କରୁନାହାଁନ୍ତି ତ ଏହି ଭୁଲ

ଏହି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ରୋଗ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଶେଷକରି ହୃଦୟରେ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଏହା ହୃଦ୍‌ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଯଦି ସମୟକ୍ରମେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।

ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:

ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଜୀବନର ଗତି ଦ୍ରୁତ ହୁଏ; କାମର ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ…  ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଏ।

ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ “ହୃଦୟ ବୟସ” ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କାଳକ୍ରମିକ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ପୁରୁଣା ହୋଇଛି ତାହା ସୂଚାଇଥାଏ।

ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବୟସ ୫ ରୁ ୮ ବର୍ଷ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବିଶେଷକରି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ସ୍ଥୂଳତା କିମ୍ବା ଧୂମପାନ ଭଳି ବିପଦ କାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ।

ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ହୃଦୟ କେବଳ କାଳକ୍ରମିକ ବୟସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।

୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କି:

୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ଚାପ, ଶାରୀରିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ଶରୀରର ଓଜନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ବୟସ ପରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗଠନମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ; ହୃଦୟ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ କଠିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ଏହା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ-ସ୍ତରର ପ୍ରଦାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧମନୀରେ ଗଠନମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସମୟ ସହିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଧମନୀ ଅବରୋଧ ଭଳି ଜଟିଳତାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇପାରେ।

