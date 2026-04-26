KKR ସହ ହେଲା ବେଇମାନୀ? ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା ବଲ୍, ହେଲେ ଦିଆଗଲା ରନ୍ ଆଉଟ୍…
ଏହି ନିୟମ ପାଇଁ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଲେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ମଧ୍ୟରେ IPL ୨୦୨୬ ର ୩୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ, ଏକ ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି।
ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ରନ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଶିବିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ରୋଧିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶାନ୍ତତା ହରାଇ ବସିଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ KKR ର ଇନିଂସର ପଞ୍ଚମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭରର ଶେଷ ଡେଲିଭରିରେ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ମିଡ୍-ଅନ୍ ଆଡକୁ ଏକ ବ୍ୟାକ୍-ଅଫ୍-ଲେନ୍ଥ ଡେଲିଭରି ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ରନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ପିଚ୍ ରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରଘୁବଂଶୀ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଡାଇଭ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ତାଙ୍କୁ ରନ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଥ୍ରୋ ଛାଡିଥିଲେ। ହେଲେ, ବଲଟି ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଦଳ ଏକ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ରଘୁବଂଶୀ ଥ୍ରୋକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନଥିଲେ; ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ରିପ୍ଲେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ, କାହାଣୀ ବଦଳିଗଲା। ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଡିଆସ୍ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା; ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଲ୍ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
ଡାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ, ସେ କଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ରଘୁବଂଶୀ:
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ରଘୁବଂଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସେ ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡାରି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ୮ ବଲ୍ ରୁ ୯ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
ଓବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଙ୍ଗ ଦ ଫିଲ୍ଡ ନିୟମ କ’ଣ:
“ଓବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଙ୍ଗ ଦ ଫିଲ୍ଡ” ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ଫିଲ୍ଡିଂ ଟିମକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜାଣିଶୁଣି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଥ୍ରୋକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଲକୁ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଓବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଙ୍ଗ ଦ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ହେଉଛି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଡିୟାସ୍ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଥ୍ରୋର ରେଖାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ଶରୀର ବ୍ୟବହାର କରି ବଲକୁ ଅଟକାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ସମାନ କିଛି ଘଟିଥିଲା, କାରଣ ଅମ୍ପାୟାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା। ହେଲେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ କ୍ରିଜ୍ କୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।